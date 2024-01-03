Πτολεμαΐδα: Πέθανε ξαφνικά βρέφος 16 μηνών

Ένα βρέφος 16 μηνών έχασε τη ζωή του στην Πτολεμαΐδα, από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θλιβερό αυτό περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Ωστόσο φαίνεται πως το μωρό μεταφέρθηκε χθες στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα εξέπνευσε, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών.

Φως στα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος, που έχει σκορπίσει θλίψη στην πόλη και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του (αλλοδαποί υπήκοοι κάτοικοι της περιοχής), θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.



