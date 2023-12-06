Ακινητοποιημένα για δεύτερη μέρα θα παραμείνουν και σήμερα Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου τα ταξί, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων αντιδρά στο φορολογικό νομοσχέδιο

«Η σημερινή απεργία ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Χιλιάδες ταξιτζήδες πήραν μέρος στην πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών και διαδήλωσαν για το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο. Ο αγώνας του κλάδου συνεχίζεται» ανέφερε σε ανακοίνωσή του για την χθεσινή απεργία (5/12) το ΣΑΤΑ.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:30 στην συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Καβάλας και πορεία με τα ταξί. Όπως αναφέρει το Συνδικάτο, αν το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφιστεί την Πέμπτη 7/12, η απεργία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.

Υπενθυμίζουμε ότι από τη Δευτέρα 4/12/23 και ώρα 5:00 π.μ. και μέχρι και την Παρασκευή στις 5:00 π.μ. απεργούν τα ταξί σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των δύο επαναλαμβανόμενων 48ωρων πανελλαδικών απεργιών που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α).

Πηγή: skai.gr

