Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος άνδρας από την Ουκρανία στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εντός φορτηγού οχήματος, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, σήμερα το πρωί σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος: «Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης για την ύπαρξη 53χρονου αλλοδαπού χωρίς τις αισθήσεις του, εντός της καμπίνας φορτηγού οχήματος, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στον 53χρονο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης».

