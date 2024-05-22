Σε διαθεσιμότητα τέθηκε γυναίκα ψυχολόγος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία φέρεται να χορηγούσε ψευδείς γνωματεύσεις κακοποίησης, με σκοπό την αφαίρεση επιμέλειας παιδιών από τους πατεράδες τους.

Έπειτα από πολύμηνες έρευνες, η παράνομη δραστηριότητα της γυναίκας τέθηκε στο προανακριτικό υλικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Όπως καταγγέλλει πατέρας- θύμα εξαπάτησης, η πιο συνηθισμένη κατηγορία ήταν αυτή της ασέλγειας, με σκοπό «να αποκόψεις το παιδί από τον έταιρο γονέα».

«Κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι δικηγόροι και παιδοψυχολόγοι εμπλέκονται σε όλο αυτό και έχουν δραστηριότητες από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη».

Περισσότεροι από 10 γονείς που έχουν συρθεί στα δικαστήρια για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, δηλώνουν ότι έχουν φτάσει γνωματεύσεις που έφεραν την υπογραφή της συγκεκριμένης αξιωματικού. Ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών έχουν ήδη δικαιωθεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η δράση άλλων δυο ιδιωτών ψυχολόγων, με τις Αρχές να εξετάζουν τυχόν σύνδεση μεταξύ όλων των υποθέσεων.

Πηγή: skai.gr

