Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Τη ζωή του έχασε 42χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 11:15 το πρωί της Τετάρτης το 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος. Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
