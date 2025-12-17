Αγρότες Νίκαια: Δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Πριν από λίγο τελείωσε το συντονιστικό του μπλόκου των αγροτών της Νίκαιας.

Αποφασίστηκε πως δεν συντρέχουν λόγοι για να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ αναμένεται να ζητήσουν αύριο από τα υπόλοιπα μπλόκα να γίνουν δράσεις που να πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα.

Νωρίτερα, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν και οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65, ενώ παράλληλα αποφάσισαν, στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνους στη Νίκαια, ότι αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει λόγος για διάλογο με την κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

