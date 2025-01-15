Δύο τροχαία με εγκατάλειψη, τα οποία προκλήθηκαν από νεαρό οδηγό, σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 25χρονος Γεωργιανός φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και να τραυμάτισε δυο άτομα, με διαφορά λίγων λεπτών.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 στην οδό Πανεπιστημίου, όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε παρέσυρε και τραυμάτισε έναν πεζό, τον οποίο και εγκατέλειψε συνεχίζοντας την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην οδό Πατησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή τον οποίο εγκατέλειψε επίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της Τετάρτης, αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό, μετά από έρευνα και συλλογή πληροφοριών από κάμερες στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.