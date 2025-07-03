Λογαριασμός
Κρήτη: Χτύπησε μηχανάκι σε διάβαση και εγκατέλειψε τον οδηγό- Σοκαριστικό βίντεο

Το αυτοκίνητο εμβόλισε το μηχανάκι που είχε σταματήσει σε διάβαση πεζών στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο- Ο οδηγός εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή

Κρήτη: Χτύπησε μηχανάκι σε διάβαση και εγκατέλειψε τον οδηγό

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο κέντρο του Ηρακλείου επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. 

Oπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα εμβόλισε μηχανάκι, την ώρα που ο μοτοσυκλετιστής είχε σταματήσει σε διάβαση πεζών.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τον εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του μοτοσυκλετιστή, δεν εμπνέει ανησυχία. 

