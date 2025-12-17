Ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπου εισήχθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.

