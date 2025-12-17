Απεργία ιδιοκτητών φορτηγών: Αναστέλλεται μετά τη συνάντηση με Κυρανάκη

Αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεών τους, που είχαν εξαγγείλει για την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες των φορτηγών και βυτιοφόρων Δημοσίας Χρήσεως όλης της χώρας, μετά από την συνάντηση που είχαν σήμερα Τετάρτη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με την παρουσία του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθηγητή Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι φορείς τονίζουν πως η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με τον αναπληρωτή υπουργό να επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον και διάθεση επίλυσης σε σειρά κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο των μεταφορών».

Από την πλευρά των φορέων στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι:

• κ. Απόστολος Κενανίδης, ΟΦΑΕ

• κ. Δημήτριος Κιούσης, ΠΕΕΔ

• κ. Νικόλαος Κοττάκης, ΠΣΕΕΟΜ

• κ. Παρασκευάς Φραντζέσκος, ΕΕΣΥΜ

• κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

καθώς και:

• κ. Συμεών Καλομοίρης, Αν. Γραμματέας Δ.Σ. ΟΦΑΕ

• κυρία Ηρώ Δουμάνη, αντιπρόεδρος IRU.

Τα βασικά σημεία της συζήτησης που τέθηκαν στη συνάντηση είναι:

• Ενεργοποίηση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, με τον υπουργό να ζητά συγκεκριμένες προτάσεις από τους επαγγελματικούς φορείς για την λειτουργία τους.

• 'Αμεση αναθεώρηση του ορίου ταχύτητας, η οποία θα προωθηθεί με σχετική νομοθετική τροποποίηση.

• Διερεύνηση ανάπτυξης εκπτωτικών πακέτων διοδίων για φορτηγά δημοσίας χρήσης κατόπιν επικοινωνίας με τους παραχωρησιούχους, καθώς και άμεση ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού και στάθμευσης, ιδίως στην Εγνατία Οδό, όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη.

• Διερεύνηση άρσης των περιορισμών κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

• Αποκατάσταση της διαδικασίας έκδοσης καρτών ταχογράφων, με τον Υπουργό να ενημερώνει ότι έχει ήδη συναφθεί συμφωνία για την εκτύπωσή τους και ότι η διαδικασία έχει επανεκκινήσει και θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών.

• Επαναξέταση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων Παρασκευή και Κυριακή στο εθνικό οδικό δίκτυο με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

• Περιορισμός της ευθύνης του εθνικού μεταφορέα μέσω της εφαρμογής του CMR στις εθνικές μεταφορές.

• Αναθεώρηση του πλαισίου σύναψης διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες και της ανταλλαγής ποσοστώσεων αδειών, με κοινή διαπίστωση ότι από το 2027 απαιτείται νέο πλαίσιο, με γνώμονα τον δίκαιο ανταγωνισμό και την αρχή της αμοιβαιότητας στο διεθνές εμπόριο.

Χορήγηση νέων αδειών σε οχήματα 10ετίας, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των μεταφορικών επιχειρήσεων και του κλάδου συνολικά.

Επίσης, ο υπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεσμεύτηκε ότι, υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής για την εφοδιαστική αλυσίδα, θα συνδράμει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών στο Πάρκο Φυλής.

«Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, οι επαγγελματικοί φορείς αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις, προσβλέποντας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση των φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

