Θεσσαλονίκη: Μέσω της τροχιάς 1 η κυκλοφορία στο Μετρό από «25η Μαρτίου» έως «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό»

Μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιείται η κυκλοφορία στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τους σταθμούς «25η Μαρτίου» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό».

«Από τον Σταθμό 25ης Μαρτίου έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1», επισημαίνεται σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετρό, thessmetro.gr.

Εξάλλου, αύριο έχει ανακοινωθεί συλλαλητήριο για Τέμπη και από τις 6 το απόγευμα «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών», «ο σταθμός "Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός" θα παραμείνει κλειστός και θα επαναλειτουργήσει κατόπιν νεότερης ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

