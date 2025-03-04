Θεσσαλονίκη: Μέσω της τροχιάς 1 η κυκλοφορία στο Μετρό από «25η Μαρτίου» έως «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό»

Μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιείται η κυκλοφορία στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τους σταθμούς «25η Μαρτίου» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό».
«Από τον Σταθμό 25ης Μαρτίου έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1», επισημαίνεται σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετρό, thessmetro.gr.
Εξάλλου, αύριο έχει ανακοινωθεί συλλαλητήριο για Τέμπη και από τις 6 το απόγευμα «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών», «ο σταθμός "Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός" θα παραμείνει κλειστός και θα επαναλειτουργήσει κατόπιν νεότερης ενημέρωσης».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.