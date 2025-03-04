Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Μέσω της τροχιάς 1 η κυκλοφορία στο Μετρό από «25η Μαρτίου» έως «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό»

Αύριο έχει συλλαλητήριο για Τέμπη και από τις 6 το απόγευμα «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών», «ο "Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός" θα παραμείνει κλειστός

Μετρο

Μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιείται η κυκλοφορία στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τους σταθμούς «25η Μαρτίου» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό».

«Από τον Σταθμό 25ης Μαρτίου έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1», επισημαίνεται σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετρό, thessmetro.gr.

Εξάλλου, αύριο έχει ανακοινωθεί συλλαλητήριο για Τέμπη και από τις 6 το απόγευμα «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών», «ο σταθμός "Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός" θα παραμείνει κλειστός και θα επαναλειτουργήσει κατόπιν νεότερης ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό Θεσσαλονίκης Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τέμπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark