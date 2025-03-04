Σημαντικά οφέλη αναμένεται να έχει η Ελλάδα από το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της ΕΕ (Rearm Europe), που στόχο έχει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Εργαλεία προς αξιοποίηση δίνει στην Ελλάδα η ρήτρα διαφυγής, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για αμυντικές επενδύσεις, 150 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν δανείων στη διάθεση κάθε κράτους μέλους για τις επενδύσεις αυτές, καθώς και την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Με αυτά τα εργαλεία η Ελλάδα μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα «μαμούθ» που ετοιμάζεται να καταρτίσει για το 12ετές εξοπλιστικό. Μέσα περιλαμβάνεται ο θόλος και η ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Δεδομένου ότι ρήτρα του προγράμματος της ΕΕ είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 1,5% του ΑΕΠ, η Ελλάδα που μέχρι τώρα δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ στην άμυνα θα μπορούσε να αγοράσει 2 φρεγάτες Belharra ή μία μοίρα αεροσκαφών Rafal τον χρόνο.

Ως προς την αμυντική βιομηχανία, η Ελλάδα ξεκινά 2 προγράμματα αξίας 12 εκατ. ευρώ, που θα δρομολογηθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Το πρώτο αφορά την κατασκευή 2 τύπων πλωτών drones. Πρόκειται για τον τύπο drones που χρησιμοποίησε η Ουκρανία για να στείλει στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας μέρος του ρωσικού στόλου.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά ένα σύστημα διαχείρισης μάχης για τις κανονιοφόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.