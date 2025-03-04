Μαρία Καρυστιανού: Εξώδικο στον πρόεδρο της Βουλής - Τι ζητάει

Εξώδικο στον πρόεδρο της Βουλής, μέσω του οποίου ζητεί απάντηση σε οκτώ ερωτήματα, απέστειλε η Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας, σε ανάρτησή της στα social media, αιχμές για τη διαδικασία.

Επειδή έχουμε δει ότι στο βαρέλι της απαξίωσής μας δεν υπάρχει πάτος, αναγκαστήκαμε να επιδώσουμε σήμερα εξώδικο προς τον Πρόεδρο της Βουλής με αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλους τους Βουλευτές.

Επειδή έχουμε δει ότι στο βαρέλι της απαξίωσής μας δεν υπάρχει πάτος, αναγκαστήκαμε να επιδώσουμε σήμερα εξώδικο προς τον Πρόεδρο της Βουλής με αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλους τους Βουλευτές.

Διότι σήμερα μείναμε άναυδοι, όταν από τις πλείστες όσες υποβληθείσες μηνύσεις κατά Υπουργών και του Πρωθυπουργού, συζητείται στη Βουλή πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής μόνο για ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ πράξεις του κ. Τριαντόπουλου, και μάλιστα μόνο για το ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ της παράβαση καθήκοντος!

Και ερωτώνται ΟΛΟΙ οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ιδίως οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έκαναν μία τέτοια περικεκομμένη και αποδυναμωμένη πρόταση για σύσταση Προανακριτικής:

(α) Γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική είναι μόνο για τον κ. Τριαντόπουλο και όχι για όλους τους μηνυθέντες πολιτικούς;

(β) Γιατί η πρόταση για την Προανακριτική αφορά μόνο πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος και όχι τα λοιπά κακουργήματα και πλημμελήματα, για τα οποία όλοι οι πολιτικοί, Πρωθυπουργός, Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν μηνυθεί;

(γ) Ποιος ο λόγος μιας τέτοιας περικεκομμένης και περίτεχνα διατυπωμένης Πρότασης Σύστασης Προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ;

(δ) Γιατί οι λοιποί βουλευτές δεν το επισημαίνουν και έτσι δια της αδράνειας και σιγής τους αφήνουν την άνω επιμελημένα “περικεκομμένη” διαδικασία να εξελίσσεται για τα μάτια του κόσμου, χωρίς αληθινή διερεύνηση ΟΛΩΝ των μηνυθέντων Πολιτικών Προσώπων και για ΟΛΑ τα ερευνητέα εγκλήματα (κακουργήματα και πλημμελήματα) που καταγγέλλεται ότι διέπραξαν;

(ε) Για ποιον λόγο λοιπόν παρακάμπτονται όλες οι μηνύσεις που έχουν φτάσει στη Βουλή; ή μήπως μετά από τόσους μήνες δεν έχουν φτάσει ακόμη και άρα πράγματι θάφτηκαν αμελλητί;

(στ) Μήπως αυτή είναι εν τέλει η αιτία για την οποία δεν μας απαντάει ο κ. Πρόεδρος της Βουλής στα ξεκάθαρα ερωτήματά μας που του θέσαμε από τις 03.02.25 για την πορεία των ποινικών δικογραφιών των Πολιτικών και στα οποία επίμονα δεν απαντά;

(ζ) Που είναι ο σεβασμός προς τις ιερές θεσμικές ιδιότητες που όλοι οι ερωτώμενοι (Βουλευτές και Πρόεδρος) φέρουν;

(η) Αν ήταν όλα διάφανα και καθαρά, όπως πρέπει να είναι, ο Πρόεδρος της Βουλής τιμώντας τις αρχές ενός αληθούς Κράτους Δικαίου, όφειλε να έχει απαντήσει δημοσίως στα απλά και ξεκάθαρα ερωτήματα μας.

Αυτό θα έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής που δεν ΦΟΒΑΤΑΙ να απαντήσει και δεν θέλει κάτι ή και πολλά να κρύψει.

