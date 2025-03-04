Έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε τη δημιουργία χιλιάδων bots σε δημοφιλείς πλατφόρμες με αφορμή καμπάνια για τη μεγάλη διαδήλωση της Παρασκευής για τα Τέμπη, με σκοπό να χειραγωγήσουν τους αλγόριθμους.

Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει το κοινό για την αυξανόμενη δραστηριότητα αυτοματοποιημένων ψεύτικων λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αφορμή για την ενημέρωση, φαίνεται να αποτέλεσε μια τέτοια καμπάνια για τη μεγάλη διαδήλωση των Τεμπών. Έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατέδειξε χιλιάδες bots σε δημοφιλή Social Media με ψευδείς αναρτήσεις, όπως η φωτογραφία δήθεν Ελλήνων αστυνομικών, που ήταν όμως από το Κεμπέκ του Καναδά το 2007. Αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί δίνουν την ψευδαίσθηση μιας πραγματικής δημόσιας συζήτησης.

Πώς αναγνωρίζονται; Έχουν προφίλ χωρίς φωτογραφία ή με γενικά ονόματα χρήστη και κάνουν χιλιάδες αναρτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες, κυρίως μέσω αναδημοσιεύσεων. Η αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να μην αλληλοεπιδρούν με ύποπτους λογαριασμούς και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.

Το δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ:



Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει το κοινό για την ολοένα και αυξανόμενη δραστηριότητα αυτοματοποιημένων ψεύτικων λογαριασμών (bots) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η δημιουργία και ύπαρξη των οποίων αποσκοπεί στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την αλλοίωση της δημόσιας συζήτησης.

Τι είναι τα κακόβουλα και παραπλανητικά bots;

Πρόκειται για αυτοματοποιημένους λογαριασμούς που δημιουργούνται μαζικά για να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν και να αλληλεπιδρούν «ποστάροντας» περιεχόμενο, δίνοντας την ψευδαίσθηση πραγματικής συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση.

Πώς αναγνωρίζονται;

Έχουν προφίλ χωρίς φωτογραφία ή με γενικά ονόματα χρήστη (τυχαίοι αριθμοί, όνομα ή επώνυμο ακολουθούμενο από αλφαριθμητικούς συνδυασμούς)

Κάνουν χιλιάδες αναρτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες, κυρίως μέσω αναδημοσιεύσεων

Δημοσιεύουν σε μη φυσιολογικές – ανθρώπινες ώρες (π.χ. μεταμεσονύχτια δραστηριότητα χωρίς παύση)

Παρουσιάζουν έλλειψη πρωτότυπου περιεχομένου και έχουν αταίριαστο αριθμό ακολούθων (following-followers ratio)

Διαμοιράζουν περιεχόμενο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.

Πού και πώς χρησιμοποιούνται τα κακόβουλα bots;

Τα κακόβουλα bots χρησιμοποιούνται σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως για να επηρεάζουν την κοινή γνώμη και να παραπλανούν το κοινό.

Ειδικότερα, δημιουργούν χιλιάδες αναρτήσεις, ενισχύοντας συγκεκριμένα hashtags και περιεχόμενο ώστε να επηρεαστούν οι τάσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και να αυξηθούν τα σχόλια και οι αναδημοσιεύσεις συγκεκριμένων αναρτήσεων, δημιουργώντας μία τεχνητή εντύπωση ευρείας στήριξης ή αντίδρασης.

Για παράδειγμα, έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατέδειξε τη δημιουργία χιλιάδων bots σε δημοφιλή Social Media (tik-tok, X, Facebook, Instagram) με αφορμή καμπάνια για πρόσφατη δημόσια συνάθροιση, με σκοπό να αλληλεπιδρούν με πραγματικούς δημιουργούς περιεχομένου και να χειραγωγήσουν τους αλγόριθμους των πλατφορμών για να αυξήσουν την ορατότητα – επισκεψιμότητα.

Γιατί είναι επικίνδυνα;

Συνεπώς, τα κακόβουλα bots είναι επικίνδυνα καθώς ενισχύουν ψευδείς ειδήσεις και χειραγωγούν τους αλγόριθμους των κοινωνικών δικτύων, ενώ παράλληλα δημιουργούν ψευδή εικόνα της πραγματικότητας.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες;

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει του πολίτες:

Να μην αλληλεπιδρούν με ύποπτους λογαριασμούς.

Να αναφέρουν ψεύτικους λογαριασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Social Media).

Να διασταυρώνουν τις πληροφορίες από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.

