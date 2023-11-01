Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση της πρώην εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η πειθαρχική ποινή της στέρησης μισθού 60 ημερών που της είχε επιβληθεί από το δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του εκλιπόντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου.

Ειδικότερα, η κυρία Τσατάνη είχε προσφύγει στο ΣτΕ πριν έξι χρόνια και τώρα το Γ΄Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Σκαλτσούνης και εισηγητής ο πάρεδρος Ανδρέας Χρυσικόπουλος) απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση ακύρωσής της, αποφαινόμενο ότι είναι αναρμόδιο να επιληφθεί της πειθαρχικής υπόθεσης και αρμόδιο είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση για την οποία τιμωρήθηκε πειθαρχικά η πρώην εφέτης αφορά την αφαίρεση της δικογραφίας του Βγενόπουλου από τα χέρια των εισαγγελέων διαφθοράς λίγο πριν από το στάδιο των διώξεων και την εν συνέχεια αρχειοθέτησή της.

Η κυρία Τσατάνη ζητούσε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η απόφαση του Δευτεροβάθμιου 9μελους Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου με την οποία επικυρώθηκε η πρωτοβάθμια πειθαρχική απόφαση που τις επέβαλε την ποινή της στέρησης μισθού 60 ημερών για την εν λόγω υπόθεση. Υποστήριζε ότι έχει παραβιαστεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και η Ελληνική νομοθεσία.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (απόφαση 1893/2023) έκρινε ότι τα πειθαρχικά συμβούλια αποτελούν «δικαστήρια» κατά την έννοια των άρθρων 6 ΕΣΔΑ, 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), ενώ κατά τα άρθρα 91 § 4 του Συντάγματος και 105 § 6 του νόμου 1756/1988 οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως» ενώπιον των Ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Πηγή: skai.gr

