Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξανδρος Κομπόγιωργας

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρό σκόρπισε σήμερα η είδησου του θανάτου του ηθοποιού Αλέξανδρου Κομπόγιωργα, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ηθοποιός Καλλιόπη Ευαγγελίδου, με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, η κηδεία του Αλέξανδρου Κομπόγιωργα θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

«Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ αποχαιρετούμε με πολιτική κηδεία τον αγαπημένο μας Αλέξανδρο στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

Θα προσφερθεί καφές στο καφενείο του κοιμητηρίου.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Κομπόγιωργας

Ο Αλέξανδρος Κομπόγιωργας αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 1998 και έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Εραστής δυτικών προαστίων».

Ο Αλέξης Γεωργούλης, πρωταγωνιστής στη σειρά «Εραστής δυτικών προαστίων» αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Καλό παράδεισο αγαπημένε Αλέξανδρε» έγραψε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Συνεργάστηκε ως ηθοποιός με σκηνοθέτες όπως οι Μ. Βολανάκης, Κ. Ρουγγέρη, Σ. Λιβαθινός, Λ. Ρικάκη, Κ. Πασχάλης, Γ. Ιορδανίδης, Τ. Λυκουρέσης, Γ. Κακλέας, Γ. Νανούρης.

Παράλληλα είχε συνεργαστεί ως σκηνογράφος- ενδυματολόγος.

