Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 31χρονος Τούρκος που έπεσε με το ΙΧ του πάνω σε μπάρες διοδίων Ελλάδα 15:50, 21.08.2023 linkedin

Ο 31χρονος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, σωματική βλάβη κατά συρροή και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας