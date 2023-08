Εικοσιέξι συλλήψεις στα νησιά του Νοτίου Αιγάιου για παραβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία Ελλάδα 15:27, 21.08.2023 linkedin

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούσαν στην κατάληψη αιγιαλού με ομπρελοκαθίσματα χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, στην κατάληψη αιγιαλού με ομπρελοκαθίσματα καθ' υπέρβαση της αδείας, εγκατάσταση αυθαίρετων κατασκευών και χρήση χώρου που εμπίπτει σε προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογίας