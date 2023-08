Θεσσαλονίκη: Ήρθε με ΚΤΕΛ από Αθήνα με 2.950 πακέτα λαθραία τσιγάρα - Επεισοδιακές συλλήψεις από την αστυνομία Ελλάδα 14:35, 22.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κατασχέθηκαν από το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, 3.450 πακέτα τσιγάρα, διαφόρων επωνυμιών, το χρηματικό ποσό των 1080€, μία πλαστική συσκευασία, περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, μικτού βάρους 2,9 γρ, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο εισιτήρια λεωφορείου