Πυρκαγιά στην Μακρακώμη σε αγροτοδασική έκταση Ελλάδα 14:03, 22.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 1 χιλιόμετρο από την κωμόπολη