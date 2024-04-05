Φθορές υπέστη στη μία πλευρά αμαξοστοιχία της Hellenic Train που απειλήθηκε από εστία φωτιάς στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τους μηχανοδηγούς να βγαίνουν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή από την καμπίνα ώστε να σώσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessToday.gr η φωτιά εκδηλώθηκε όταν οι καλαμιές μεγάλου ύψους - οι οποίες δεν είχαν κλαδευτεί - ακούμπησαν με ένα απαλό αεράκι ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εστία φωτιάς πάνω στον σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη. Και σε συνδυασμό με τα 25.000 wolt η φωτιά πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και απείλησε ολόκληρη την αμαξοστοιχία.

Ιδιαίτερη εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι κατέρρευσε η ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα το τρένο να παραμένει ακινητοποιημένο – ενώ η φωτιά είχε επεκταθεί και μάλιστα προκάλεσε φθορές στον συρμό.

Οι μηχανοδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν και λίγο αργότερα μια μηχανή βοήθειας έσπευσε στο σημείο ώστε να απομακρύνει την αμαξοστοιχία με ασφάλεια. «Σωθήκαμε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Έπεσε το ρεύμα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις ακαθάριστες γραμμές» ανέφερε μηχανοδηγός στο ThessToday.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.