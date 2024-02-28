Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ έξω από το τουρκικό προξενείο

Επίθεση με ρίψη μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν άγνωστοι πριν από λίγα λεπτά.

Συγκεκριμένα ομάδα περίπου 60 ατόμων από την πλατεία Τερψιθέας επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων στο Τουρκικό Προξενείο.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αστυνομικούς να τους κυνηγούν προς την Άνω Πόλη.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται πορεία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 5.000 ατόμων από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό προς το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, για τον ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών με 57 νεκρούς.

Typosthes

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.