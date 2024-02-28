Δεύτερος συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο και πάλι στην Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν βρέθηκε κάτι.

Νωρίτερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ στην Αμαλιας καθώς διερχόμενος εντόπισε ύποπτο αντικείμενο στην Αμαλιας 4. Από τον έλεγχο αποδείχθηκε ότι ήταν μία τσάντα με ρούχα.

Στο σημείο έσπευσαν ΤΕΕΜ ενω σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριαξες ρυθμίσεις γύρω από το Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.