Στόχος εμπρηστικής επίθεσης βρέθηκε αυτοκίνητο στη δυτική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως γράφει το thestival.gr Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα με Κένεντι. Όπως προέκυψε από την έρευνα, επρόκειτο για εμπρηστική επίθεση. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Αξίζει να αναφερθεί βέβαια ότι στο σημείο δε βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο πλησίον του εμπρηστικού στόχου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Πηγή: skai.gr

