Τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από ισάριθμες καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία τη Δευτέρα και σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες.

Στο Αίγιο, άνδρας καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για πρόκληση σωματικής βλάβης, χτυπώντας τη στο κεφάλι με οικιακό σίδερο.

Στο Αιτωλικό, οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία γυναίκας για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά του συζύγου της, του πέρασαν χειροπέδες.

Στη Ναύπακτο, συνελήφθη αλλοδαπός, η σύζυγος του οποίου υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του για εξύβριση, ενδοοικογενειακή βία, απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακή απειλή, σε περιοχή του Αντιρρίου.

Από το Σάββατο 6 μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου κατεγράφησαν συνολικά 9 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και με 11 άτομα -στην πλειοψηφία τους άνδρες- να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς σε περιοχές της Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

