Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για πιθανή παραγραφή ποινών για οπαδικά επεισόδια

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, σύμφωνα με πληροφορίες παρήγγειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τη διενέργεια έρευνας σχετικά με ηλεκτρονική ανάρτηση υπό τον τίτλο «αθώοι βίαιοι οπαδοί λόγω παραγραφής» η οποία αναφέρει ότι παραγράφονται οι ποινές που επιβλήθηκαν σε 23 καταδικασθέντες οπαδούς για τα επεισόδια που είχαν γίνει το Μάρτιο του 2016 κατά τον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην Τούμπα.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τα οπαδικά επεισόδια έγινε 6 χρόνια μετά την ημέρα των επεισοδίων και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2022. Για την καθαρογραφή της απόφασης χρειάστηκαν 15 μήνες, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2024.
Για τα επίμαχα επεισόδια 6 αθωώθηκαν και 23 καταδικάστηκαν, ενώ 20 εκ των καταδικασθέντων άσκησαν έφεση επί της πρωτοδίκης απόφασης, αλλά για την καθαρογραφή της απόφασης απαιτήθηκαν 15 μήνες και υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.
