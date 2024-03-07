Λογαριασμός
Σύλληψη 35χρονου στη Ζάκυνθο που κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο - Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με τον ιδιοκτήτη του ζώου

Στον 35χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ζακύνθου

Ζάκυνθος

Ένας 35χρονος, υπήκοος Ελβετίας, φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα σκύλο, με κυνηγετικό όπλο, μπροστά στο ιδιοκτήτη του, στην περιοχή της Λιθακίας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 35χρονος αλλοδαπός, φερόμενος ως δράστης, διαπληκτίστηκε φραστικά με τον ημεδαπό ιδιοκτήτη του σκύλου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στη συνέχεια ο 35χρονος πήγε στην οικία του, πήρε ένα κυνηγετικό όπλο και σκότωσε το άτυχο τετράποδο, στον ιδιοκτήτη του.

Ο 35χρονος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, του έχει επιβληθεί διοικητικό 30.000 ευρώ και σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ζακύνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

