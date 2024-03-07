Ένας 35χρονος, υπήκοος Ελβετίας, φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα σκύλο, με κυνηγετικό όπλο, μπροστά στο ιδιοκτήτη του, στην περιοχή της Λιθακίας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 35χρονος αλλοδαπός, φερόμενος ως δράστης, διαπληκτίστηκε φραστικά με τον ημεδαπό ιδιοκτήτη του σκύλου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στη συνέχεια ο 35χρονος πήγε στην οικία του, πήρε ένα κυνηγετικό όπλο και σκότωσε το άτυχο τετράποδο, στον ιδιοκτήτη του.

Ο 35χρονος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, του έχει επιβληθεί διοικητικό 30.000 ευρώ και σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ζακύνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

