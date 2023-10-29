Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα– Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΙΡΟΣ

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο, θα έχει ο καιρός σήμερα Κυριακή 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Μετά το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια και από το απόγευμα στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 20 έως 26 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark