Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο, θα έχει ο καιρός σήμερα Κυριακή 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Μετά το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια και από το απόγευμα στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 20 έως 26 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

