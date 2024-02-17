Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ηλικιωμένους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Παράσυρση δύο ηλικιωμένων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Λαγκαδά λίγο πριν την αερογέφυρα Σταυρούπολης.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ηλικιωμένους.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τους δύο τραυματίες με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

