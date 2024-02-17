Διεργασίες εν όψει του αγροτικού συλλαλητηρίου την Τρίτη - Κυβέρνηση και μπλόκα «διαπραγματεύονται» για τα τρακτέρ

Σε διαδικασία... διαπραγμάτευσης φαίνεται πως έχουν μπει κυβέρνηση και αγρότες για το συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Αθήνα για την Τρίτη. Οι αγρότες επιθυμούν να διαμαρτυρηθούν με τα τρακτέρ τους στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, η κυβέρνηση ωστόσο δεν φέρεται διατεθειμένη να επιτρέψει ένα ολοκληρωτικό μπλακ άουτ στην πρωτεύουσα, βάζοντας «φρένο» στα σχέδια που έχουν καταρτίσει τα μπλόκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη αρχίσει ένας δεύτερος κύκλος επαφών μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροτών, με αντικείμενο το αν θα επιτραπεί η είσοδος των τρακτέρ στην Αθήνα ή όχι. Η κυβέρνηση είναι αρνητική, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, με τη συναίνεση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου, να επιτραπεί ένας περιορισμένος αριθμός τρακτέρ, προκειμένου να ηγηθεί του αγροτικού συλλαλητηρίου.

Οι διεργασίες για την οργάνωση της συγκέντρωσης αναμένεται να εντατικοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μία λύση, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Εν τω μεταξύ, στα μπλόκα ενισχύονται οι δυνάμεις των αγροτών, οι οποίοι εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια από τη στάση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει την είσοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

«Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, αυτό τονίσαμε στον κ. υπουργό, μέσα στην πόλη, θέλουμε να πάμε ειρηνικά να κάνουμε το συλλαλητήριο μας και να σηκωθούμε να φύγουμε όμορφα και ωραία», δήλωσε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Αλεξάνδρειας.

«Η απάντηση σε πρώτη φάση είναι αρνητική σε σχέση με τα τρακτέρ για την κάθοδο στην Αθήνα. Όμως πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα το ξανασκεφτεί και όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έγιναν αντίστοιχες και ανάλογες κινητοποιήσεις», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλόκο της Αλαμάνας θα είναι το σημείο συγκέντρωσης των τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από εκεί θα ξεκινήσει το κομβόι για την Αθήνα ενώ από πιο μακρινές περιοχές τα τρακτέρ είναι πιθανό να φορτωθούν σε νταλίκες, προκειμένου να μεταφερθούν στο σημείο συγκέντρωσης.

«Αν δεν μας αφήσουν ειρηνικά, θα πάμε με το ζόρι. Επειδή η απόφαση του μπλόκου της χθεσινής σύσκεψης στη Νίκαια ήταν ξεκάθαρη ότι οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ και οι αγρότες δεν κάνουν πίσω σε αυτή την απόφαση το οποιοδήποτε πρόβλημα μας δημιουργήσει η κυβέρνηση ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα έχει και την ευθύνη. Γιατί οι αγρότες δεν κάνουν πίσω», δήλωσε ο Δημήτρης Δημογιάννης, εκπρόσωπος του μπλόκου της Αλαμάνας.

