Θεσσαλονίκη: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε για ενδοοικογενειακή βία

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε ο 45χρονος αρχιφύλακας της ΕΛΑΣ που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ύστερα από καταγγελία της 37χρονης συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τη μήνυση της 37χρονης, ο 45χρονος σύζυγός της άσκησε σωματική βία εναντίον της, και μάλιστα ενώπιον ενός εκ των δύο ανήλικων τέκνων τους.

Ο ίδιος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου διαβεβαίωσε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τη σύζυγό του, ενώ μετέφερε την έμπρακτη συγγνώμη του.

Προηγουμένως κατέθεσε η 37χρονη καταγγέλλουσα, η οποία τόνισε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, καθώς, όπως είπε, επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός καβγά.

«Έχουμε υπογράψει ήδη για συναινετικό διαζύγιο. Υπήρχε ένταση και η κατάσταση ξέφυγε, παρ' όλα αυτά δεν ένιωσα απειλή. Έχει φύγει από το σπίτι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

