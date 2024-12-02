Παρ’ ολίγον τραγωδία στα Σεπόλια: Γυναίκα μπήκε στις γραμμές και σταμάτησε τρένο - Άμεση η αντίδραση του οδηγού

Παρ’ ολίγον τραγωδία στα Σεπόλια, όταν γυναίκα πέρασε τα προστατευτικά κάγκελα και βάδιζε κατά μήκος των γραμμών, με τον συρμό του προαστιακού να σταματά σε απόσταση αναπνοής από την πεζή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΣΚΑΪ που κυκλοφόρησε και στα social media, ο οδηγός του τρένου βγήκε έξω και ακούγεται να ρωτά τη γυναίκα: «Πού πάτε; Θέλετε να πάτε εκεί στον κύριο στο βάθος; Τον βλέπε τον κύριο; Περνάει το τρένο από εδώ, περιμένει ο κόσμος. Πού πάτε;».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έχει άνοια και αποχώρησε μόνη της από το σημείο.

Ευτυχώς ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και απεφεύχθη το μοιραίο.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο (30/11) στο ίδιο σημείο μια γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού και έχασε τη ζωή της, με την Hellenic Train ωστόσο να αναφέρει πως τα δύο περιστατικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

