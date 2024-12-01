Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία - Μήνυση της συζύγου του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.
Αρχιφύλακας της ΕΛΑΣ συνελήφθη, καθώς χτυπούσε τη συζύγοό του. Είχε προηγηθεί μήνυση της 37χρονης, σύμφωνα με την οποία ο 45χρονος σύζυγός της άσκησε σωματική βία εναντίον της, και μάλιστα ενώπιον ενός εκ των δύο ανήλικων τέκνων τους.
Το περιστατικό, κατά την ίδια μήνυση που υποβλήθηκε στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, συνέβη την περασμένη Πέμπτη, στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Στην καταγγέλλουσα χορηγήθηκε η εφαρμογή «πάνικ μπάτον» για το κινητό της τηλέφωνο, ενώ από τον 45χρονο αρχιφύλακα αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός.
