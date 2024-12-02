Με αφορμή τις πυρηνικές απειλές της Ρωσίας που ακολουθήσαν την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου – υπερόπλου «Ορέσνικ», η εφημερίδα Πελοπόννησος παρουσιάζει σε προσομοίωση τι θα συνέβαινε στο υποθετικό σενάριο που ένας πυρηνικος πύραυλος «μεσαίας» ισχύος 800 κιλοτόνων έπεφτε στο κέντρο της Πάτρας, στον Άραξο ή στο Αίγιο

Στο κέντρο της Πάτρας: Θα αφανιστεί όλη η πόλη

Στην πλατεία Γεωργίου, το αποτέλεσμα θα είναι 135.070 νεκροί και 40.560 τραυματίες.

Στην περιοχή της έκρηξης θα σχηματιστεί ένας κρατήρας βάθους 85 μέτρων και διαμέτρου 358 μέτρων από την Καραϊσκάκη έως την Αγίου Ανδρέου και από την Αγίου Νικολάου έως την Βότση, όπου όλα θα γίνουν σκόνη.

Η πύρινη μπάλα θα έχει ακτίνα 1,28 km (5,16 km²) και ύψος 800 μέτρων και οτιδήποτε μέσα σε αυτήν θα εξατμιστεί.

Σε ακτίνα 2,43 km η ακτινοβολία (500 rem) θα είναι πιθανώς θανατηφόρα, μέχρι 1 μήνα - Το 15% των επιζώντων θα πεθάνει τελικά από καρκίνο ως αποτέλεσμα της έκθεσης.

Η ακτίνα μεγάλης ζημιάς από το σημείο της έκρηξης φτάνει τα 2,62 km, από το Νότιο Λιμάνι και φτάνει λίγο μετά τη Μαρίνα, ενώ προς ανατολάς φτάνει μέχρι το Γηροκομειό. Τα βαριά κτισμένα κτίρια από σκυρόδεμα θα υποστούν σοβαρές ζημιές ή θα κατεδαφιστούν. Οι θάνατοι σε αυτή την ακτίνα πλησιάζουν το 100%.

Η ακτίνα μέτριας βλάβης φτάνει τα 6.45 χλ. Τα περισσότερα κτίρια κατοικιών θα καταρρεύσουν, οι τραυματισμοί θα είναι ολικοί και οι θάνατοι είναι ευρέως διαδεδομένοι.

Εγκαύματα 3ου βαθμού από την θερμική ακτινοβολία θα προκληθούν σε ακτίνα 11.4 χλμ.

Η ακτίνα ελαφρών ζημιών φτάνει στα 20.1 χλμ (790 χλμ²).

Το ραδιοενεργό νέφος θα φτάσει μέχρι τις Κυκλάδες, αν έχουμε ανέμους με ανατολική κατεύθυνση με ταχύτητα έως 25 km/h.

ΑΧΑΓΙΑ: Πρώτος στόχος η αεροπορική βάση του Αράξου σε περίπτωση επίθεσης

Η 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου, ως αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ που παλαιότερα φιλοξενούσε και πυρηνικά όπλα, θεωρείται ένας από τους πρώτους στόχους πυρηνικής επίθεσης κατά της Ελλάδας.

Η έκρηξη πυρηνικού όπλου ισχύος 800 κιλοτόνων θα προκαλέσει τον άμεσο θάνατο 1.880 ανθρώπων και τον τραυματισμό 5.140, καθώς η περιοχή είναι αγροτική και αραιοκατοικημένη με το μεγάλο αστικό κέντρο της Κάτω Αχαΐας να βρίσκεται σε απόσταση.

Το Αεροδρόμιο θα εξαϋλωθεί από μια πύρινη σφαίρα ακτίνας 1,28 km και συνολικής έκτασης 5,16 km². Σοβαρές ζημιές ή πλήρης κατεδάφιση θα υποστούν κτίρια από σκυρόδεμα, ενώ οι θάνατοι πλησιάζουν το 100% σε ακτίνα 2.02 km ή 12.8 km² γύρω από το επίκεντρο της έκρηξης.

Μεγάλες ζημιές σε κτίρια θα προκληθούν σε ακτίνα 4,25 km γύρω από το επίκεντρο ή σε έκταση 56,7 km². Τα περισσότερα κτίρια κατοικιών θα καταρρεύσουν, οι τραυματισμοί θα είναι ολικοί και οι θάνατοι ευρέως διαδεδομένοι. Αυτή η περιοχή, καταλαμβάνει, εκτός του αεροδρομίου, το Μετόχι, τον Αραξο και το Κάτω Λιμνοχώρι.

Σε ακτίνα 10,9 km ή έκταση 375 km², θα έχουμε ελαφρές ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια παραθύρων που μπορεί να προκαλέσουν πολλούς τραυματισμούς, γιατί ο περιβάλλων πληθυσμός τείνει να πλησιάζει σε ένα παράθυρο αφού δει το φως μιας πυρηνικής έκρηξης. Εντός αυτής της ζώνης βρίσκεται η Κάτω Αχαΐα, το Γομοστό, τα Καραμεσινέικα, ο Απιδεώνας, το Νέο Βουπράσιο, μέχρι και το νότιο άκρο της Στροφυλιάς.

Εντός της ίδιας περιοχής θα προκληθούν πολλοί εγκαυματίες 3ου βαθμού, λόγω της υψηλής θερμικής ακτινοβολίας.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται όμως, μόνο σε αυτή την περιοχή, γιατί εάν έχουμε και δυτικούς ανέμους, ένα ραδιοενεργό νέφος ακτινοβολίας 1.000 Rad θα εξαπλωθεί σε περιοχή 831 km² που καταλαμβάνει όλη την Πάτρα και φτάνει σε έκταση μήκους σχεδόν 400 km, ή στο κέντρο του Αιγαίου.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Θα εξαφανιστεί από τον χάρτη

Στην πόλη του Αιγίου, μια πυρηνική έκρηξη μεγέθους 800 κιλοτόνων θα εξαλείψει την πόλη από τον χάρτη και μαζί 26.250 κατοίκους. Οι τραυματίες εκτιμώνται σε 4.140 από τα 34.788 άτομα που υπάρχουν μέσα στο εύρος της προσομοιωμένης έκρηξης.

Αν ο πύραυλος πέσει στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, η πύρινη σφαίρα θα έχει ακτίνα 1,28 χλμ και έκταση 5,16 km². Σε ακτίνα 2,02 km και σε έκταση 12,8 km² τα βαριά κτίρια από σκυρόδεμα θα υποστούν σοβαρές ζημιές ή θα κατεδαφιστούν, ενώ οι θάνατοι πλησιάζουν το 100%.

Σε ακτίνα 4,25 km ή σε έκταση 56,7 km² τα περισσότερα κτίρια κατοικιών καταρρέουν, οι τραυματισμοί θα είναι ολικοί και οι θάνατοι ευρέως διαδεδομένοι.

Η ακτίνα θανατηφόρου ακτινοβολίας (500 Rem) σε χρονικό διάστημα έως ενός μήνα, φτάνει τα 2,43 km ή έκταση 18,6 km². Το 15% των επιζώντων θα πεθάνει τελικά από καρκίνο ως αποτέλεσμα της έκθεσης μετά από καιρό.

Εγκαύματα 3ου βαθμού από τη θερμική ακτινοβολία θα υποστούν όσοι βρίσκονται σε απόσταση 9,7 km από το σημείο της έκρηξης ή εντός έκτασης 296 km². Αυτό σημαίνει μια περιοχή που εκτείνεται από τον Νέο Ερινεό και τον Λόγγο, το Βερίνο, τα Μελίσσια και τον Κάτω Ελαιώνα, ενώ το ωστικό κύμα θα προκαλέσει ζημιές μέχρι και τα Ζαχλωρίτικα.

Πηγή: skai.gr

