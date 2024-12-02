Δεκατέσσερις νεκροί και 501 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική

Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 569 τραυματίστηκαν σε 501 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα σημειώθηκαν:

14 θανατηφόρα τροχαία με 14 νεκρούς,

13 σοβαρά τροχαία με 15 σοβαρά τραυματίες,

474 ελαφρά τροχαία με 554 ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 32.918 παραβάσεις από τις οποίες 1.373 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

1.032 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 69 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

1.894 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

374 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

494 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.537 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

3.247 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

59 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: skai.gr

