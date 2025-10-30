Στη σύλληψη ενός 31χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όταν μετά από καβγά που είχε με τον 70χρονο προσωρινό συγκάτοικό του, τον χτύπησε με σφυρί σε κεφάλι και το σώμα. Στη συνέχεια, του αφαίρεσε δύο τραπεζικές κάρτες από τσαντάκι του.

Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.



Στην κατοχή του 31χρονου δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι τραπεζικές κάρτες του 70χρονου.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

