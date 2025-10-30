Λογαριασμός
Διάσωση 79 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και φιλοξενίας

Μετανάστες

Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 79 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να συνδράμουν.

Οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και φιλοξενίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μετανάστες Γαύδος Λιμενικό σώμα
