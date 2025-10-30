Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Ζηνόβιου και Ζηνοβίας, των αδελφών Μαρτύρων που υπέμειναν το μαρτύριο με γενναιότητα και πίστη.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Κλεόπας και Αρτέμας, Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

Ο Όσιος Θεράπων, ο παρά τον Λυθροδόνταν ασκήσας

Η Αγία Απολλωνία, η Παρθένος και Πρεσβύτης, και οι συν αυτή εν Αλεξάνδρεια Μάρτυρες

Οι Άγιοι Αστέριος, Κλαύδιος, Νέων και Νεονίλλη, τα αδέλφια Μάρτυρες

Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Κρονίων, Ιουλιανός, Μακάριος και άλλοι δεκατρείς Μάρτυρες

Ο Άγιος Μαρκιανός ο Ιερομάρτυρας

Οι Άγιοι Τέρτιος, Μάρκος, Ιούστος και Αρτεμάς, Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

