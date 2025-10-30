Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, γύρω στις 4. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούν να σκεπάσουν τη φωτιά με χώμα, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο περιστατικό του καλοκαιριού,

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Η περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής πάρα πολύ μεγάλη.

Οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.

Πηγή: skai.gr

