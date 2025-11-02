Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο 42χρονος, που είχε αθωωθεί πέρυσι από το δικαστήριο για την υπόθεση Καραϊβάζ, είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη.

Σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο που βρέθηκε ο Γιάννης Λάλας, εντοπίστηκε καμμένο αυτοκίνητο, το οποίο, οι αρχές, εικάζουν ότι ανήκε στον ή στους δράστες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκια της αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση και να συγκεντρώσουν στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

