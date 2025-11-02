Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.
Ο 42χρονος, που είχε αθωωθεί πέρυσι από το δικαστήριο για την υπόθεση Καραϊβάζ, είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη.
Σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο που βρέθηκε ο Γιάννης Λάλας, εντοπίστηκε καμμένο αυτοκίνητο, το οποίο, οι αρχές, εικάζουν ότι ανήκε στον ή στους δράστες.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκια της αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση και να συγκεντρώσουν στοιχεία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.