Νεκρός ο Γιάννης Λάλας σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα - Ήταν ένας από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Ο 42χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην επιχείρηση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ και είχε αθωωθεί πέρυσι από το δικαστήριο - Βρέθηκε και καμμένο αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση

αστυνομία

Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο 42χρονος, που είχε αθωωθεί πέρυσι από το δικαστήριο για την υπόθεση Καραϊβάζ, είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη.

Σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο που βρέθηκε ο Γιάννης Λάλας, εντοπίστηκε καμμένο αυτοκίνητο, το οποίο, οι αρχές, εικάζουν ότι ανήκε στον ή στους δράστες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκια της αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση και να συγκεντρώσουν στοιχεία.

