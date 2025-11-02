Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη, Αφθόνιος, Αφθονία, Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα, Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία.

Ανατολή ήλιου: 06:52- Δύση ήλιου: 17:25 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 11.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

