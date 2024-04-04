Νέο γραφείο Ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη

Το σχέδιο αστυνόμευσης της Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της ασφαλείας των πολιτών τέθηκε σήμερα επί τάπητος σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη δυτική πλευρά της πόλης , συμμετείχαν οι 14 δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιθώριο της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες για την ενίσχυση τις αστυνόμευσης και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της ΟΠΚΕ, -αφού όπως τονίστηκε στη σύσκεψη ήδη 550 νέοι αστυνομικοί έχουν ενταχθεί σε αυτή- ομάδες αστυνομικών σε κάθε αστυνομικό τμήμα για τις ειδικές κατηγορίες εγκληματικότητας όπως είναι η παραβατικότητα των ανηλίκων, η αθλητική βία και την ενδοοικογενειακή βία.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα αναμένεται να ιδρυθεί ένα νέο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στη Χαριλάου το οποίο θα είναι το τρίτο κατά σειρά στα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε προτάσεις από τους δημάρχους της κάθε περιοχής, ώστε να δοθούν λύσεις στα κτηριακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα Αστυνομικά Τμήματα.

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των ζωών των πολιτών και των παιδιών τους

«Για να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, τα ζητήματα της κυκλοφορίας με αφορμή το Flyover και τα προβλήματα και τις συνέπειες που έχει είμαι εδώ γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών γι αυτό κάλεσα τους δημάρχους και τον επικεφαλής της περιφέρειας, τον κ. Τζιτζικώστα προκειμένου να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Επίσης θα γίνει μια παρουσίαση και για την Τροχαία, την κίνηση στην πόλη και τη ρύθμιση του ζητήματος του Flyover όπως επίσης και ζητήματα που αφορούν την νεανική βία, τη βία ανηλίκων που κι εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Αστυνομία όπως επίσης και την ενδοοικογενειακή βία. Η υπόσχεσή μας είναι ότι κάθε μετά όλο και περισσότερο, και με τη δίκη μου παρουσία και την παρουσία της νέας ηγεσίας και όλων των αστυνομικών, από τους αξιωματικούς μέχρι τον απλό αστυφύλακα, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες για να προασπίσουμε τις ζωές αυτών και των παιδιών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Κραυγή αγωνίας από τους δημάρχους

Προσερχόμενος στη σύσκεψη ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, δήλωσε πως «είμαστε εδώ σήμερα για να μεταφέρουμε στον υπουργό μια κραυγή αγωνίας των πολιτών», αφού όπως τόνισε, οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς ακόμη και μέσα στα ίδια τους τα σπίτια τονίζοντας πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι στους δρόμους για περιπολίες και όχι «κρυμμένοι στα αστυνομικά τμήματα». Παράλληλα ο κ. Καϊτεζίδης έκανε λόγο για υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων λέγοντας χαρακτηριστικά πως στο Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος ενώ υπάρχει περιπολικό, δεν βγαίνει σε περιπολίες καθώς δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για κάτι τέτοιο. «Είναι κωμικοτραγικό», σχολίασε.

Στο περιθώριο της σύσκεψης οι δήμαρχοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, ζητώντας περισσότερη αστυνόμευση, περισσότερους αστυνομικούς να περιπολούν στις γειτονιές, λύση των κτηριακών ζητημάτων για τα αστυνομικά τμήματα και περισσότερη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάποιοι δήμαρχοι μάλιστα έθεσαν ακόμη και το ζήτημα να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν εταιρείες security να περιπολούν στις περιοχές τους με έξοδα των δήμων, ωστόσο αυτό το αίτημα δεν έτυχε κοινής αποδοχής από όλους τους δημάρχους.

«Πεντακόσιοι-πενήντα νέοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ήδη βρίσκονται στους δρόμους, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα νέο τμήμα και ανατολικά για την ενδοοικογενειακή βία, και το γεγονός ότι θα υπάρχουν ομάδες σε κάθε αστυνομικό τμήμα για τις εξιδανικευμένες μορφές βίας όπως η νεανική παραβατικότητα, η αθλητική και η ενδοοικογενειακή βία», δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης ο κ. Καϊτεζίδης.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε πως έθεσε ζητήματα περισσότερης αστυνόμευσης σε γειτονιές και πάρκα καθώς και τη μετεγκατάσταση των Αστυνομικών Τμημάτων που σήμερα βρίσκονται σε Αριστοτέλους και Πλατεία Δημοκρατίας.

«Ως δήμαρχος της πόλης έθεσα 2-3 σημεία τα οποία θεωρώ ότι εμπεδώνουν-λύνουν ζητήματα της ασφαλείας και κυρίως εμπεδώνουν το αίσθημα ασφαλείας που θα πρέπει να έχει ο πολίτης. Περισσότερη παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές και στα πάρκα της πόλης και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που λέμε νεανική βία και έχουμε ξεκινήσει και ως δήμος μια προσπάθεια, με την ίδρυση του παρατηρητήριου και κατέθεσα το αίτημα να λυθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα τα ζητήματα τα κτιριακά της πόλης. Θεωρώ τόσο το κτίριο της πλατείας δημοκρατίας η διεύθυνση ασφαλείας όσο και στην Αριστοτέλους, θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερο να μεταστεγαστούν, το τμήμα στην Αριστοτέλους θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να μεταστεγαστεί διότι η πλατεία Αριστοτέλους και με την ανάπλαση που ετοιμάζουμε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας απρόσκοπτης κίνησης των πεζών και των πολιτών. Ετέθησαν και θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δρόμων και την επικούρηση στα θέματα της φορτοεκφόρτωσης και των διπλοσταθμεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.

Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι της δυτικής Θεσσαλονίκης εξέπεμψαν κραυγή αγωνίας για την παραβατικότητα στις περιοχές τους. Τόσο η Δήμαρχος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά, όσο και ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου κατήγγειλαν παραβατικότητα από συγκεκριμένες ομάδες ζητώντας την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, έθεσε στον κ. Χρυσοχοΐδη ένα μείζον ζήτημα όπως είπε, αυτό της κλοπής αλεξικέραυνων από σχολεία, επισημαίνοντας πως αν πέσει κεραυνός σε σχολικό κτήριο που έχει ξηλωθεί, τα θύματα θα είναι εκατοντάδες.

Για τεράστιο ζήτημα που χρειάζεται άμεση λύση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, χαιρετίζοντας το γεγονός πως πλέον 100 νέοι αστυνομικοί είναι στους δρόμους ζητώντας να είναι μια μόνιμη εικόνα αυτή.

