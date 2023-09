Θεσσαλία: Οριστικοποιήθηκαν 22.589 αιτήσεις πλημμυροπαθών- Εκκρεμούν 4.840 Ελλάδα 18:18, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι «μέχρι σήμερα το μεσημέρι έχουν οριστικοποιηθεί 22.589 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Κρατική Αρωγή και εκκρεμούν 4.840 αιτήσεις. Οι αποζημιώσεις προχωρούν με γοργούς ρυθμούς».