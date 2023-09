Ένας 29χρονος συνελήφθη για τρίτη φορά σε τέσσερις μέρες για κλοπές δικύκλων Ελλάδα 18:15, 21.09.2023 linkedin

Συνελήφθησαν στο Μενίδι ένας 49χρονος και ένας 29χρονος που επέβαιναν σε δύο δίκυκλα, τα οποία είχαν κλαπεί νωρίτερα από τις περιοχές Λυκόβρυση και Νέο Ηράκλειο - Ο 29χρονος συλλαμβάνεται για τρίτη φορά σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών για επανειλημμένες κλοπές