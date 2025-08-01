Της Έλενας Γαλάρη

Στην τσιμπίδα της Αρχής για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος «πιάστηκαν» δύο αγροκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας , οι οποίοι φέρονται να είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος αγροκτηνοτρόφος φέρεται να έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος 300.000 ευρώ για την τετραετία 2020-2024.

Στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις είχαν διαβιβάσει οι ευρωπαίοι εισαγγελείς στον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο οποίος μετά από ενδελεχή έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο αγροκτηνοτρόφοι έλαβαν τις επιδοτήσεις σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας, ενώ ο ένας εκ των δύο αν και μένει στη Θεσσαλία, κατέθεσε την αίτηση για την επιχορήγηση στο Ρέθυμνο.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει το πόρισμά του για τις δύο περιπτώσεις στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, ενώ ήδη έχουν δεσμευτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα) των δύο ελεγχόμενων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.