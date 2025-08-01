Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μέλισσα Λεχαινών Ηλείας, σε αγροτοδασική έκταση. Λ
Λίγα λεπτά αργότερα εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τα Κοττέικα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2025
📍#Ηλεία
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοττέικα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο βρίσκονται 87 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
Θα επιχειρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Συνδρομή γίνεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε εικόνες:
