Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μέλισσα Λεχαινών Ηλείας, σε αγροτοδασική έκταση. Λ

Λίγα λεπτά αργότερα εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τα Κοττέικα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο βρίσκονται 87 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Θα επιχειρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Συνδρομή γίνεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: skai.gr

