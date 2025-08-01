Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε ύφεση η φωτιά στη Μέλισσα Λεχαινών Ηλείας- Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (Εικόνες)

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 61 πυροσβέστες και από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

UPDATE: 22:44
Φωτιά Ηλεία

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μέλισσα Λεχαινών Ηλείας, σε αγροτοδασική έκταση. Λ

Λίγα λεπτά αργότερα εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τα Κοττέικα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο βρίσκονται 87 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Θα επιχειρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Συνδρομή γίνεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες: 

Φωτιά

Φωτιά

Φωτιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Ηλεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark