Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 49.000 πλαστά πιστοποιητικά από χιλιάδες οικολογικά σχήματα

Σαφές μήνυμα κάθαρσης έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον Real FM για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτοντας στοιχεία της έκτασης της παθογένειας στο σύστημα πληρωμών.

Περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως «μία παθογένεια, που έχει τις ρίζες της στο παρελθόν» και διαμήνυσε ότι, με αφορμή τους ελέγχους, «πολύ σύντομα, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι και πάρα πολύ ηχηρά».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε πως οι έλεγχοι, που διενεργήθηκαν, μετά τις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων, έφεραν στο φως ευρήματα, που σοκάρουν.

«Διαπιστώσαμε ότι περίπου 30.000 και πλέον παραγωγοί είχαν περισσότερα από 49.000 πλαστά πιστοποιητικά. Αν αυτό είναι υπαιτιότητα των ίδιων ή αν υπάρχει εμπλοκή των ΚΥΔ, είναι κάτι που αναζητούμε αυτήν την περίοδο», τόνισε ο υπουργός και ανέφερε πως υπάρχει ήδη μαζική έξοδος παραγωγών από τα βιολογικά προγράμματα. Ειδικότερα, όπως είπε, έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 2.000 αποχωρήσεις από τη βιολογική κτηνοτροφία και βιολογική μελισσοκομία, καθώς και 2.000 από τη βιολογική γεωργία, όπου μάλιστα έχει ήδη βγει πίνακας ένταξης.

Την ίδια ώρα, υπήρξαν και ακόμα πιο ανησυχητικά φαινόμενα, καθώς, όπως σημείωσε, υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων που εξαφανίζονται, μετά τον προγραμματισμό ελέγχου. «Κλείνονται κάποια ραντεβού με τους ελεγκτές και τους δικαιούχους των βιολογικών καλλιεργειών ή της βιολογικής κτηνοτροφίας και, την επόμενη μέρα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εξαφανίζονται, δεν απαντούν ούτε στο τηλέφωνο».

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος, επισημαίνοντας: «Αυτή είναι μία παθογένεια, που έχει τις ρίζες της στο παρελθόν. Προφανώς, είναι διαχρονική, έχει ένα τεράστιο βάθος χρόνου, έχει την ευθύνη πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων».

Αναφερόμενος στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας σχολίασε ότι είναι κρίμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης «που επέλεξαν να αποχωρήσουν από την ψηφοφορία της δικής τους πρότασης, όταν μάλιστα ζητούσαν επίμονα τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής». Όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας, «τα ίδια κόμματα που πίεζαν για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ήταν τελικά αυτά που έφυγαν, στερώντας από τη διαδικασία τη θεσμική συμμετοχή, που οι ίδιοι ζητούσαν».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε θέμα συνταγματικής νομιμότητας, καθώς, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, υπήρχε απαρτία, ενώ η ΝΔ ουδέποτε αποχώρησε από τη διαδικασία. Θύμισε δε ότι και βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν στείλει επιστολικές ψήφους.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «παιδαγωγική υποχρέωση» του πολιτικού συστήματος να δώσει ενιαίο μήνυμα στην κοινωνία και όχι να εργαλειοποιεί μικροκομματικά την υπόθεση. «Η πραγματικότητα είναι μία: πρέπει να φροντίσουμε σε μία κρίσιμη στιγμή να εκπέμψουμε ένα σοβαρό παιδαγωγικό μήνυμα στην κοινωνία και να πούμε ότι εδώ υπάρχει μία διαχρονική παθογένεια, που πρέπει να πάμε όλοι μαζί και να την θεραπεύσουμε», είπε ο κ. Τσιάρας.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. «Δεν γίνεται να διαπαιδαγωγούμε την κοινωνία, λέγοντας ότι "δεν υπάρχει πρόβλημα, αν κάποιος αγρότης δηλώσει κάτι παραπάνω. Το πρόβλημα είναι, όταν γίνεται οργανωμένα από εγκληματική οργάνωση". Αυτό είναι λάθος πολιτικό μήνυμα και πρέπει να το πούμε καθαρά», δήλωσε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.