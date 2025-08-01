Με αφορμή δημόσιες αναφορές που διατυπώθηκαν σχετικά με αεροδιακομιδή ασθενούς από τη Φολέγανδρο, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει τα εξής:

Το βράδυ της 31ης Ιουλίου 2025 και ώρα 22:33, το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ έλαβε κλήση από τον ιατρό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φολεγάνδρου για περιστατικό καρδιολογικής φύσεως. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο ασθενής είχε σταθεροποιηθεί και παρέμενε υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση εντός Υγειονομικού Σχηματισμού, γεγονός που εξασφαλίζει, εκ της φύσεώς του, τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας έως την ολοκλήρωση της διακομιδής σε δευτεροβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης του προσφορότερου μέσου μεταφοράς, με προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας του ασθενούς, αλλά και την επιχειρησιακή ασφάλεια των εμπλεκομένων. Καθώς διαπιστώθηκε ότι η χρήση πλωτού μέσου δεν ήταν εφικτή, στις 01:23 πραγματοποιήθηκε αίτημα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) για διάθεση πτητικού μέσου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Από την Πολεμική Αεροπορία διατέθηκε ελικόπτερο -με επιβαίνουσα πτητική ομάδα του ΕΚΑΒ- το οποίο ήδη πραγματοποιούσε προγραμματισμένη αεροδιακομιδή για την παραλαβή άλλου ασθενούς από τη Μήλο και στη συνέχεια θα κατευθυνόταν στη Φολέγανδρο. Παρά την άμεση κινητοποίηση, η προσγείωση στο νησί, περίπου στις 05:00, δεν κατέστη δυνατή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν επέτρεπαν ασφαλή πτητική προσέγγιση. Το ελικόπτερο αποχώρησε χωρίς παραλαβή, τηρώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα πτήσης που διέπουν αυστηρά κάθε επιχειρησιακή απόφαση. Καθ' όλη τη διάρκεια, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, λαμβάνοντας τακτική ενημέρωση για τη σταθερή κατάσταση του ασθενούς.

Με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών, λίγες ώρες αργότερα -το πρωί της 1ης Αυγούστου- πραγματοποιήθηκε νέα πτήση προς το νησί. Το ελικόπτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Φολέγανδρο, παρέλαβε τον ασθενή και ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διακομιδή του στην Ελευσίνα και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι το ΕΚΑΒ, σε διαρκή συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία -στελέχη της οποίας διαχειρίζονται όλα τα πτητικά μέσα- επιχειρεί καθημερινά σε ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε απόφαση λαμβάνεται βάσει πραγματικών ιατρικών και επιχειρησιακών δεδομένων και με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας που διέπουν τις πτήσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ασθενών, των πληρωμάτων και των μέσων.

Πηγή: skai.gr

