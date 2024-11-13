Άγνωστοι προέβησαν σε επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Θεοφράστου απόψε το βράδυ.

Το συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τις αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό, αναζητώντας νεαρά άτομα με κουκούλες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στον ΣΚΑΪ, επρόκειτο για ομάδα νεαρών που έφτασαν στην είσοδο του προαυλίου χώρου της περιφέρειας φώναξαν κάποια συνθήματα και όταν βγήκε ο φύλακας αποχώρησαν.S

Οπως αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό, περίπου 10 νεαρά άτομα (ίσως και κάποιοι ανήλικοι ανάμεσα σε αυτούς) περνώντας από το κτίριο της περιφέρειας κρατούσαν ένα πυροσβεστήρα του οποίου και έκαναν χρήση.

Ο φύλακας θεώρησε πως ήταν καπνογόνο και κάλεσε την αστυνομία η οποία προχώρησε σε προσαγωγές.

onlarissa.gr/ skai.gr

