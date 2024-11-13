Στον ανακριτή θα απολογηθεί τελικά το Σάββατο ο καθ ομολογίαν δολοφόνος της 43χρονης Δώρας στο Αγρίνιο, αφού ο δικηγόρος του παραιτήθηκε και ορίστηκε νέος. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως μαρτυρίες για τις απειλές που δεχόταν η άτυχη γυναίκα. Το πρωί σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι.

Ο 30χρονος καθ ομολογίαν δολοφόνος της Δωρας έφτασε στα δικαστήρια Αγρινίου χωρίς δικηγόρο, αφού παραιτήθηκε λόγω φόρτου εργασίας. Ο ίδιος λίγο μετά τις 2.30 έφυγε από το δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου καθώς το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε ήταν ότι δε δεχόταν κανένας δικηγόρος Αγρινίου να τον εκπροσωπήσει.

Τελικά νωρίς το απόγευμα ορίστηκε νέος δικηγόρος από την Αθήνα και θα βρεθεί εκ νέου στην εισαγγελία το Σάββατο. Την ίδια ώρα, η αδελφή του δράστη τον επισκέφτηκε στα κρατητήρια και σύμφωνα με όσα δήλωσε βρίσκεται σε σύγχυση.

«Δεν ξέρω αν έχει μετανοιώσει, δεν έχει καταλάβει γιατί είναι εδώ. Ήταν ταραγμένος, έκλαιγε. Ήθελε να την πάρει τηλέφωνο», δήλωσε η αδελφή του.

Από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου δείχνουν ότι ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

«Τσακωθήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, νευρίασα και τότε έβγαλα το όπλο και την πυροβόλησα»: αυτά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 30χρονος λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του.

Φαίνεται ότι ο 30χρονος σχεδίαζε να βρεθεί και πάλι με τη 43χρονη προκειμένου να την πείσει να επιστρέψει πίσω. Ωστόσο, είχε προμηθευτεί ένα όπλο από την περιοχή της Ομόνοιας όπως ο ίδιος υποστήριξε.

Φίλη της Δώρας αναφέρει πως είχε γίνει η σκιά της και είχε βάλει σκοπό να τη σκοτώσει.

«Την απείλησε, πήγε σπίτι της με το μαχαίρι, την παρακολουθούσε και εκείνη την ημέρα που πήγαμε εμείς για καφέ μαζί, έφυγα εγώ να έρθω εδώ στο σπίτι μου και μετά μου λέει η κοπέλα την παρακολουθούσε αυτός με το αυτοκίνητο και του ξέφυγε. Πολλές φορές την ακολουθούσε για να τη βρει μόνη της , είχε βάλει σκοπό να τη σκοτώσει», δήλωσε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Liveyou η φίλη της Δώρας.

Ο σύντροφος της γυναίκας περιγράφει στον ΣΚΑΙ όσα του είχε αποκαλύψει η ίδια για τον πρώην σύντροφό της: «Ότι με ενοχλεί, με απειλεί και της είπα μην απαντάς αγνόησέ τον.»

